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مقتل قائد حركة "أحرار الشام" على يد مجهولين فى ريف حمص

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مقتل قائد حركة "أحرار الشام" على يد مجهولين فى ريف حمص مقتل قائد حركة "أحرار الشام" على يد مجهولين فى ريف حمص

أفاد ناشطون سوريون، اليوم الأربعاء، بمقتل قائد حركة "أحرار الشام" أبو راتب الحمصى على يد مجهولين فى قرية الفرحانية فى ريف حمص الشمالى بسوريا.

ونقلت قناة (العربية الحدث) اليوم عن الناشطين قولهم أن "مجهولين يقودون دراجة نارية أطلقت أكثر من 50 رصاصة على سيارة الحمصى استقرت إحداها فى رأسه وأردته قتيلا، بينما أصيبت زوجته بجروح خطيرة".

يذكر أن أبو راتب كان سجينا سابقا فى سجن "صيدنايا" لمدة خمس سنوات وأَفرج عنه النظام قبل ثلاثة أعوام حيث شكل "لواء الحق" فى حمص القديمة وبعد خروجه إلى الريف الشمالى انضوى "لواء الحق" مع حركة "أحرار الشام" وعين قائدا عليها.
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