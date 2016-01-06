الولايات المتحدة تتوقع بقاء الأسد فى سوريا حتى مارس 2017

>لا تتوقع إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما تنحى الرئيس السورى بشار الأسد قبل مارس 2017 فى أفضل الأحوال، أى بعد نهاية رئاسة أوباما بما لا يقل عن شهرين .

ويحدد جدول زمنى داخلى للمسئولين الأمريكيين الذين يتعاملون مع الأزمة السورية موعدا غير محدد فى مارس 2017 للأسد كى "يتخلى" عن موقعه كرئيس و"لدائرته الضيقة" كى تغادر. وسيكون ذلك الموعد بعد خمس سنوات من المرة الأولى التى دعا فيها أوباما الأسد للرحيل.

ويستند الجدول الزمنى إلى خطة واسعة تحظى بموافقة عليها الأمم المتحدة كانت قد طرحت فى بادئ الأمر فى مؤتمر دولى فى فيينا فى نوفمبر. وستجرى سوريا، وفقا لهذه الاستراتيجية، انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة فى أغسطس 2017 - أى بعد نحو 19 شهرا من الآن. وفى هذه الأثناء، ستدير سوريا هيئة حكم انتقالية.

>