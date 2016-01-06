الاتحاد الأوروبى:نشعر بالقلق تجاه الاشتباكات بمنطقة الهلال النفطى بليبيا

أعرب الاتحاد الأوروبى عن قلقه البالغ تجاه الأخبار التى تتحدث عن معارك جارية فى ليبيا وعن هجوم ينفذه تنظيم "داعش" بمنطقة الهلال النفطى.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبى، كاترين راى، فى تصريح صحفى نشر اليوم بطرابلس، أن هذه التطورات تؤكد الحاجة الملحة لتشكيل حكومة توافق وطنى فى أسرع وقت ممكن واستعادة الاستقرار فى البلاد.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبى على اتصال مستمر ودورى برئيس المجلس الرئاسى فائز السراج والأطراف الليبية وبمبعوث الامم المتحدة لدى ليبيا مارتين كوبلر.

وكانت قوات جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لوزارة الدفاع فى الحكومة الليبية المؤقتة قد صدت بمساندة قوات الجيش الليبى أول أمس هجوماً انتحارياً شنه تنظيم الدولة “داعش” ضد ميناء “السدرة” ومجمع “راس لانوف” النفطيين، وذلك فى عملية أطلق عليها التنظيم الإرهابى ب"غزوة أبى المغبرة القحطانى".

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