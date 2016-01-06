بالصور.."التأهيل من أجل التمكين" دورة بمركز النيل للإعلام بالإسماعيلية

قالت وفاء العربى مدير مركز النيل للإعلام بالإسماعيلية، إنه تم تنفيذ الدورة الأولى للتأهيل للمحليات تحت شعار "التأهيل من أجل التمكين" بناءً على التعاون بين الهيئة العامة للاستعلامات، ممثلة فى مراكز النيل للإعلام مع مؤسسة القادة والمجلس المصرى للقيادات الشبابية، لتنفيذ البرنامج القومى للتأهيل للمحليات.

وأشارت وفاء العربى إلى أن الدورة شارك فيها أكثر من 100 من أبناء الإسماعيلية الراغبين فى الترشح للمحليات فى الفترة من 3 إلى 5 يناير 2016م، وحاضر فيها الدكتور أحمد الشريف أمين عام مؤسسة القادة، وفى اليوم الثانى حاضر دكتور عميد مهندس أسامة الجمال عن الأمن القومى ومصر المكان والمكانة، ثم كان اليوم الثالث مع الدكتور هيثم الشيخ سكرتير عام نقابة الصحفيين بالإسكندرية والمحاضر بجامعة فاروس.

وقام بتسليم شهادات المرحلة الأولى نواب البرلمان عن محافظة الإسماعيلية، اللواء أشرف عمارة والدكتور سامى هاشم والمستشار عبد الفتاح عبدالله.

وأضافت مدير مركز النيل للإعلام بالإسماعيلية، أن المركز بصدد إعادة تنفيذ الدورة الأولى مرة أخرى فى منتصف فبراير القادم.



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