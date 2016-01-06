أخبار عاجلة

مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رفع كفاءة طريق عزبة البرج بدمياط بطول 8 كم

Google+ Print
رفع كفاءة طريق عزبة البرج بدمياط بطول 8 كم رفع كفاءة طريق عزبة البرج بدمياط بطول 8 كم
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى تصريحات صحفية، بدأت أعمال إعادة رصف ورفع كفاءة طريق عزبة البرج بطول 8 كم، بداية من الطريق الحربى وحتى مدخل مدينة عزبة البرج تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وأضاف أن هذا الطريق كان يعد مطلبا ملحا وحيويا للمواطنين، حيث لم يتم صيانته منذ أكثر من 15عاما حيث عرض المحافظ على وزير النقل فى زيارته السابقة للمحافظة أهمية رفع كفاءة هذا الطريق، نظرا لكثافة الحركة المرورية عليه وباعتباره المنفذ الوحيد لمدينة عزبة البرج والقرى الواقعة على هذا الطريق.

وأشار المحافظ إلى أن العمل بدأ بعد انتهاء أعمال المرافق فى القطاع من الطريق الحربى وحتى الشيخ ضرغام من إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب من مواسير قطر 4 بوصة إلى 12 بوصة ودخول الغاز الطبيعى للقرى الواقعة على الطريق، وهى الخياطة وطبل والرطمة والشيخ ضرغام وكفر حميدو.

مؤكدا أن تطوير هذا الطريق سوف يحدث نقلة نوعية هامة فى سيولة وتخفيف الحركة المرورية كما سيخدم المشروعات المستقبلية مثل مشروع ميناء الصيد بعزبة البرج .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365