رفع كفاءة طريق عزبة البرج بدمياط بطول 8 كم

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى تصريحات صحفية، بدأت أعمال إعادة رصف ورفع كفاءة طريق عزبة البرج بطول 8 كم، بداية من الطريق الحربى وحتى مدخل مدينة عزبة البرج تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وأضاف أن هذا الطريق كان يعد مطلبا ملحا وحيويا للمواطنين، حيث لم يتم صيانته منذ أكثر من 15عاما حيث عرض المحافظ على وزير النقل فى زيارته السابقة للمحافظة أهمية رفع كفاءة هذا الطريق، نظرا لكثافة الحركة المرورية عليه وباعتباره المنفذ الوحيد لمدينة عزبة البرج والقرى الواقعة على هذا الطريق.

وأشار المحافظ إلى أن العمل بدأ بعد انتهاء أعمال المرافق فى القطاع من الطريق الحربى وحتى الشيخ ضرغام من إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب من مواسير قطر 4 بوصة إلى 12 بوصة ودخول الغاز الطبيعى للقرى الواقعة على الطريق، وهى الخياطة وطبل والرطمة والشيخ ضرغام وكفر حميدو.

مؤكدا أن تطوير هذا الطريق سوف يحدث نقلة نوعية هامة فى سيولة وتخفيف الحركة المرورية كما سيخدم المشروعات المستقبلية مثل مشروع ميناء الصيد بعزبة البرج .