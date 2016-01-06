34 ألف و100 طن فوسفات تغادر ميناء الأدبية

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمرأن ميناء الأدبية يستعد اليوم لإستقبال السفينة سى لورد و على متنها 11 ألف طن كريت صب قادمة من السعودية كما تغادر السفينة بونيون أيرو وعلى متنها 34 ألف و 100 طن فوسفات متجهة الى اندونيسيا.

كما يغادر ميناء السخنة اليوم السفينة اى بى ال كاليفورنيا و على متنها 745 حاوية متجهة الى العقبة.

> وصول 464 راكب و 175 شاحنة لميناء سفاجا.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة و على متنها 177 راكب و 19 سيارة و 11 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 82 شاحنة و 8 راكب كما تغادر الميناء العبارة مسرة و على متنها 60 شاحنة و 11 راكب و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 83 شاحنة و 11 راكب و السفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و 11 راكب.

على جانب اخر شهد ميناء سفاجا بالامس استقبال يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 269 راكب و 24 سيارة و 21 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 61 شاحنة و 48 سيارة و 10 راكب كما تغادر الميناء العبارة القاهرة و على متنها 160 راكب و 25 سيارة و 10 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 99 شاحنة و 32 سيارة و 80 راكب و السفينة الحرية و على متنها 83 شاحنة و 5 سيارة.

كما يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 350 راكب و 9 شاحنة و 2 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 52 شاحنة.

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة برنسيسة و على متنها 696 راكب منهم 90 معتمر و 2 باص عمرة و 2 سيارة و العبارة ايلة و على متنها 86 راكب و 10 شاحنة و السفينة ستار كارتر و على متنها 34 راكب و 33 شاحنة و السفينة بريدج و على متنها 50 شاحنة كما تغادر العبارة ايلة و على متنها 100 راكب و 5 شاحنة و السفينة بريدج و على متنها 80 شاحنة خلال رحلتين.