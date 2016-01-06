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34 ألف و100 طن فوسفات تغادر ميناء الأدبية

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34 ألف و100 طن فوسفات تغادر ميناء الأدبية 34 ألف و100 طن فوسفات تغادر ميناء الأدبية
صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمرأن ميناء الأدبية يستعد اليوم لإستقبال السفينة سى لورد و على متنها 11 ألف طن كريت صب قادمة من كما تغادر السفينة بونيون أيرو وعلى متنها 34 ألف و 100 طن فوسفات متجهة الى اندونيسيا.

كما يغادر ميناء السخنة اليوم السفينة اى بى ال كاليفورنيا و على متنها 745 حاوية متجهة الى العقبة.
> وصول 464 راكب و 175 شاحنة لميناء سفاجا.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة و على متنها 177 راكب و 19 سيارة و 11 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 82 شاحنة و 8 راكب كما تغادر الميناء العبارة مسرة و على متنها 60 شاحنة و 11 راكب و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 83 شاحنة و 11 راكب و السفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و 11 راكب.

على جانب اخر شهد ميناء سفاجا بالامس استقبال يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 269 راكب و 24 سيارة و 21 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 61 شاحنة و 48 سيارة و 10 راكب كما تغادر الميناء العبارة القاهرة و على متنها 160 راكب و 25 سيارة و 10 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 99 شاحنة و 32 سيارة و 80 راكب و السفينة الحرية و على متنها 83 شاحنة و 5 سيارة.

كما يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 350 راكب و 9 شاحنة و 2 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 52 شاحنة.

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة برنسيسة و على متنها 696 راكب منهم 90 معتمر و 2 باص عمرة و 2 سيارة و العبارة ايلة و على متنها 86 راكب و 10 شاحنة و السفينة ستار كارتر و على متنها 34 راكب و 33 شاحنة و السفينة بريدج و على متنها 50 شاحنة كما تغادر العبارة ايلة و على متنها 100 راكب و 5 شاحنة و السفينة بريدج و على متنها 80 شاحنة خلال رحلتين.

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مصر 365

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