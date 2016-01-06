مصدر بالتعليم: انهيار سور مدرسة بالمطرية دون وقع إصابات بين الطلاب

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم بوزارة التربية والتعليم، إن سور مدرسة التحرير الإعدادية، التابعة لإدارة المطرية بمحافظة القاهرة، سقط مساء أمس، دون وقوع أى إصابات بشرية بين طلاب المدرسة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سبب وقوع السور هو أعمال البناء والهدم والحفر التى قام بها أحد الجيران الملاصقين للمدرسة، مشيرا إلى أنه تم إخطار الهيئة العامة للأبنية التعليمية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجار المتسبب فى انهيار السور والبدء فى أعمال البناء والترميم.

>