الشمس تتعامد بشكل كُلِى على مقصورة الإله آمون بمعبد حتشبسوت بالأقصر

فى واحدة من الظواهر المكتشفة حديثا من قبل الأثريين وعلماء المصريات، تعامدت الشمس، وبشكل كُلِى، صباح اليوم الأربعاء، على مقصورة الإله آمون داخل معبد الملكة حتشبسوت غرب الأقصر.

وتابع فريق من الجمعية المصرية للتنمية الأثرية والسياحية الظاهرة، فى إطار مساعٍ تهدف لاستغلال مثل تلك الظواهر الفلكية التاريخية فى الترويج للمنتج السياحى لمدينة الأقصر، وجذب مزيد من السياح لزيارة معالمها الفرعونية.

وقال أحمد عوض، رئيس فريق الباحثين المصريين الذى رصد ظاهرة تعامد الشمس على مقصورة الإله آمون بمعبد الملكة حتشبسوت، اليوم الأربعاء إن "معبد الملكة حتشبسوت يشهد هذه الظاهرة يومى التاسع من شهر ديسمبر والسادس من يناير في كل عام، وذلك فى مناسبة عيد الإلهة حتحور التى كرس جزء كبير من معبد حتشبسوت لعبادتها، وعيد المعبود حورس الذى اقترن بالولادة الإلهية للملكة حتشبسوت".

وطالب رئيس الجمعية المصرية للتنمية الأثرية والسياحية أيمن أبوزيد، سلطات محافظة الأقصر بوضع تلك الظاهرة على أجندتها السياحية، اعتبارا من الربع الأخير من العام الجارى 2016، لافتا إلى أن فريقه يستعد لرصد وتوثيق مزيدٍ من ظواهر تعامد الشمس على بعض المعابد والمعالم الأثرية المصرية، وتحديدا فى معابد ومناطق دندرة وإدفو وهيبس ودير الحجر وقصر غويطه، والتى أثبتت الدراسات أنها تشهد تعامدا للشمس فى أيام محددة، فى إطار حرص قدماء المصريين على إحياء مناسبات دينية وتاريخية ترتبط بمن شيدوا تلك المعابد من ملوك ونبلاء مصر القديمة.

بالفيديو والصور.. باحثون آثريون بالأقصر يرصدون تعامد الشمس على معبد حتشبسوت