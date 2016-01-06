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مصادر: مصطفى بكرى يخوض الانتخابات الداخلية لـ دعم مصر على منصب وكيل النواب

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مصادر: مصطفى بكرى يخوض الانتخابات الداخلية لـ دعم مصر على منصب وكيل النواب مصادر: مصطفى بكرى يخوض الانتخابات الداخلية لـ دعم مصر على منصب وكيل النواب
كشفت مصادر من داخل ائتلاف دعم ، عن اتصالات أجراها عدد من نواب الائتلاف مع مصطفى بكرى لمطالبته بالترشح لوكالة البرلمان بعد إجراء تغيير فى اللائحة الداخلية للائتلاف يتيح لكل من يرغب للترشح لأى منصب أن يتقدم ليتم الانتخاب داخل دعم مصر للتوافق حول الأسماء.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بكرى سيخوض انتخابات وكالة المجلس داخل ائتلاف دعم مصر والمقرر إجراؤها السبت المقبل داخل أحد فنادق القاهرة، موضحا أن تغيير اللائحة هو سبب تراجع بكرى عن رفضه الترشح لأى منصب داخل ائتلاف دعم مصر.

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مصر 365

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