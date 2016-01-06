فصل أستاذة جامعية بأمريكا بعد كتابة "المسلمون والمسيحيون يعبدون ربا واحدا"

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" أن كلية ويتون الإنجيلية فى ولاية إيلينوى الأمريكية وضعت لاريسيكا هاوكينز، أستاذ مساعد العلوم السياسية بها فى إجازة، استعدادا لفصلها، بعدما كتبت على فيس بوك أن المسلمين والمسيحيين يعبدون إلها واحدا، وبدأت الكلية إجراءات فصلها، وفقا لبيان صادر عنها أمس الثلاثاء.

وكانت هاوكينز قد قالت فى تعليق على فيس بوك، إنها سترتدى الحجاب خلال موسم الأعياد دعما للمسلمين، وأنها تتضامن دينيا مع المسلمين لأنهم مثلها كمسيحية، أهل كتاب، مضيفة، "كما قال البابا فرانسيس نحن نعبد نفس الرب".

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