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النيابة تأمر بحبس طفل 15 يوما لاتهامه بحيازة قنبلة

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النيابة تأمر بحبس طفل 15 يوما لاتهامه بحيازة قنبلة النيابة تأمر بحبس طفل 15 يوما لاتهامه بحيازة قنبلة
أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحام العام الأول المستشار تامر الفرجانى، بحبس الطفل عبد الرحمن عبد الله يوسف "15 عاما" على ذمة التحقيقات فى القضية 502 لسنة 2014 حضر أمن الدولة، واتهامه بحيازة قنبلة.

من جانبها، قالت الحقوقية دعاء مصطفى، إنها خاطبت مؤسسة النهوض بالطفل، لاستدعاء محام الحضور مع المتهم جلسات التحقيق بالنيابة، وذلك بعدما أمرت النيابة بحبسه 15 يوما، دون حضور دفاع مع الطفل، مؤكدة أن القضية المتهم بها عبد الرحمن تعد قضية نوعية لاتهامه بحيازة قنبلة، والانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور والإرهاب، أحد وسائلها تنفيذ أغراضها والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

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مصر 365