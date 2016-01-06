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إصابة 16 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى بالمنيا

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إصابة 16 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى بالمنيا إصابة 16 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى بالمنيا
أصيب 16 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص اليوم، عند مدخل المنيا على الطريق الصحراوى الغربى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب ميكروباص قادمًا من القاهرة إلى المنيا، إثر توقف سيارة بلوك حجرى فجأة أمام الميكروباص، ما أدى إلى انقلابها.

وأسفر الحادث عن إصابة 16 شخصًا، تم نقلهم إلى المستشفى العام بالمنيا لتلقى العلاج.

وبالانتقال والفحص، تبين أن السرعة الزائدة سبب الحادث، تم تحرير عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.

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