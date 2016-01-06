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مكافحة المخدرات تضبط 294 طربة حشيش و2 طن أدوية جنسية مجهولة المصدر

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مكافحة المخدرات تضبط 294 طربة حشيش و2 طن أدوية جنسية مجهولة المصدر مكافحة المخدرات تضبط 294 طربة حشيش و2 طن أدوية جنسية مجهولة المصدر
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع مديريات أمن " القاهرة، الغربية، الدقهلية ، الشرقية، الإسكندرية، البحر الأحمر" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من ضبط شخصين بمحافظة القاهرة لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 294 طربة من مخدر الحشيش، وزنت 61,500 كيلو جرام، و150000 قرص مخدر.

وتم ضبط إحدى الرسائل الواردة من الخارج بمحافظة الإسكندرية، وبفحصها تبين أنها تحتوى على 2 طن من الأدوية والمنشطات الجنسية والمقويات مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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