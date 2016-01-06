مكافحة المخدرات تضبط 294 طربة حشيش و2 طن أدوية جنسية مجهولة المصدر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع مديريات أمن " القاهرة، الغربية، الدقهلية ، الشرقية، الإسكندرية، البحر الأحمر" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من ضبط شخصين بمحافظة القاهرة لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 294 طربة من مخدر الحشيش، وزنت 61,500 كيلو جرام، و150000 قرص مخدر.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتم ضبط إحدى الرسائل الواردة من الخارج بمحافظة الإسكندرية، وبفحصها تبين أنها تحتوى على 2 طن من الأدوية والمنشطات الجنسية والمقويات مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق، وجار استمرار الحملات الأمنية.