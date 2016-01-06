انتقال سيارتى إطفاء لإزالة بقعة زيت أعلى دائرى الوراق لتسيير المرور

انتقلت سيارتا إطفاء تابعة للحماية المدنية بالجيزة، للطريق الدائرى، بعد ظهور بقعة زيت كبيرة ناتجة عن انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالرمال، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه إلى مناطق الوراق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة بظهور بقعة زيت أعلى الطريق الدائرى، بسبب انقلاب سيارة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لإزالة بقعة الزيت من المكان.

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