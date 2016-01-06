سقوط عصابة توليد الذهب الفرعونى والدولارات بالبحيرة

تمكن رجال مباحث البحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، من القبض على 2 من أفراد عصابة توليد الذهب الفرعونى والدولارات بأبو حمص .

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز أبو حمص برئاسة الرائد هيثم رشوان رئيس المباحث مفادها قيام كل من "س . س . ال" عاطل ومقيم كوم أبو إسماعيل / مركز أبو حمص، سبق اتهامه فى عدد (10) قضايا متنوعة (ضرب - شيكات - خيانة أمانة - سرقة بالإكراه) آخرهم القضية رقم 18433/2015 جنح أبو حمص "سرقة بالإكراه"، و"ج ع م" موظف بالإصلاح الزراعى ومقيم مطوبس / كفر الشيخ، و"ص . ال .ع" هارب، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى ارتكاب جرائم النصب على المواطنين، متخذين من دائرة مركز أبو حمص والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم ضبط الأول والثانى وبحوزة الأول "بندقية خرطوش عيار 12 تركى الصنع رقم 37532/14 وعدد (3) طلقات من ذات العيار ".

بمواجهتهما اعترافا بقيامهما بالاشتراك والمتهم الهارب فى ارتكاب واقعة المحضر 18433/2015 جنح مركز أبو حمص عن بلاغ "ع ح ح س" تاجر جلود ومقيم نجع الحربى قسم أول العامرية الإسكندرية بقيام مجموعة من الأشخاص باستدراجه وإيهامه بقدراتهم على توليد الذهب الفرعونى والدولارات والاستيلاء منه على كمية من المشغولات الذهبية.

وتحرر المحضر رقم 13 أحوال مركز أبو حمص بتاريخه وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين وفحص أبعاد نشاطهما الإجرامى، وضبط المتهم الهارب.