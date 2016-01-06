"الأرصاد": طقس اليوم مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع

وبالنسبة لحالة البحرين فالبحر المتوسط معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من 2إلى 2.5 متر ، والبحر الأحمر معتدل ، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين.
القاهرة الصغرى 12درجات 22 للعظمى، وفى الإسكندرية 9 صغرى 21 عظمى، مرسى مطروح 11 للصغرى 22 للكبرى، بورسعيد إلى 7 صغرى 20 للعظمى، وفى دمياط 8 صغرى 21 للعظمى، والإسماعيلية 11 للصغرى 23 للعظمى، وفى السويس 11 للصغرى 22 للعظمى، العريش الصغرى 8 العظمى22 ، نخل الصغرى 1 العظمى 19، طابا الصغرى 6 العظمى20 ، الطور الصغرى 7 العظمى 23، مرسى علم الصغرى 14 العظمى 25، الغردقة الصغرى 10 العظمى 25، شرم الشيخ الصغرى 15 العظمى 24، رفح الصغرى 9 العظمى 22، كاترين الصغرى 2 العظمى 19 ، سيوة الصغرى 10 العظمى 22، المنيا الصغرى 8 العظمى 22، الفيوم الصغرى 8 العظمى 21، رأس سدر الصغرى 11 العظمى 23، أبو سمبل الصغرى 5 العظمى 24، وسط الدلتا الصغرى 11 العظمى 21، أسيوط الصغرى 5 العظمى 21 ، سوهاج الصغرى 6 العظمى 23، الأقصر الصغرى 6 العظمى 24، أسوان الصغرى 9 العظمى 24، شلاتين الصغرى 12 العظمى 24، حلايب الصغرى 14 العظمى 22، الوادى الجديد الصغرى 5 العظمى 22، قنا الصغرى 8 العظمى 25، نويبع الصغرى 14 العظمى 22، السلوم الصغرى 9 العظمى 22
>