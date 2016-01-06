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الإعدام لعاطلين خطفوا سيدة وتناوبوا اغتصابها داخل حديقة موالح بالمنوفية

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الإعدام لعاطلين خطفوا سيدة وتناوبوا اغتصابها داخل حديقة موالح بالمنوفية الإعدام لعاطلين خطفوا سيدة وتناوبوا اغتصابها داخل حديقة موالح بالمنوفية
قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية بالإعدام شنقا على كل من أحمد.م 21 عاما عاطل، محمد. ع 28 عاما عاطل، محمد. ش 28 عاما عاطل، وذلك لقيامهم باختطاف ربة منزل داخل توك توك والذهاب بها إلى حديقة موالح وتناوبوا اغتصابها.

كان قد تلقى اللواء جمال شكر، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من الرائد سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور، يفيد تلقيه بلاغا بغياب ش.خ 33 عاما ربة منزل ومقيمة بمركز الباجور حال قيامها بالذهاب إلى شقيقتها بقرية الخضرة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة الرائد سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور، والنقيب عمر الحداد معاون المباحث، وتبين قيام كل من أحمد.م 21 عاما - عاطل، محمد.ع 28 عاما عاطل، محمد. ش 28 عاما عاطل، باختطافها داخل توك توك والذهاب بها إلى حديقة موالح وتناوبوا اغتصابها وتم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.
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مصر 365