بدء القرعة العلنية للمرحلة الثانية لوحدات مشروع الإسكان المتوسط اليوم

تبدأ اليوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، إجراء القرعة العلنية اليدوية للحاجزين لوحدات مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر " بالمرحلة الثانية، التى تم طرحها خلال الفترة من 11 أكتوبر 2015 وحتى 5 نوفمبر، حيث سيتم إجراء القرعة فى المدن تباعا ابتداءا من اليوم الأربعاء وحتى يوم الخميس الموافق 21 يناير الجارى.

من جانبه، أكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه سيتم إجراء القرعة لجميع الأدوار والمساحات بنماذج (A-B) بالمنطقة 1 الحى المتميز على الطريق الدولى الساحلى مباشرة جنوباً بمدينة دمياط الجديدة، اليوم الأربعاء، وذلك بصالة أكتوبر الرياضية خلف النادى المصرى ببورسعيد، ولجميع الأدوار والمساحات بنماذج (A-B) بالمنطقة 1 الحى السكنى الثالث بالمجتمع المحلى الخامس بمدينة برج العرب الجديدة، يوم السبت 9 يناير الجارى وذلك بمقر جهاز مدينة برج العرب الجديدة، كما سيتم إجراء القرعة فى نفس اليوم لجميع الأدوار والمساحات بنماذج (A-B) بالمنطقة 1 الحى المتميز شرق المدينة بمدينة المنيا الجديدة، وذلك بمقر جهاز مدينة المنيا الجديدة.

وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه سيتم إجراء القرعة يوم الأحد 10 يناير الجارى، لجميع الأدوار والمساحات بنماذج (A-B) بالمنطقة 1 جنوب طريق الواحات خلف مدينة الإنتاج الاعلامى بمدينة 6 أكتوبر، وأيضاً لجميع الأدوار والمساحات بنماذج (A-B) بالمنطقة 1، فى المنطقة السكنية 17 بمدينة السادات.

وأشار المهندس خالد محمود عباس إلى أنه سيتم يوم الاثنين 11 يناير الجارى، إجراء القرعة لجميع الأدوار والمساحات بنماذج (A-B) بالمنطقة 1، فى منطقة الخدمات الإقليمية الأولى، ولمنطقة 2، فى مركز الحى الثانى عشر، بمدينة الشيخ زايد، إضافة إلى إجراء القرعة لجميع الأدوار والمساحات بنماذج (A-B) بالمنطقة 1 الحى المتميز شمالاً بمدينة بدر.

وأوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه سيتم إجراء القرعة يوم الثلاثاء 12 يناير الجارى، لجميع الأدوار والمساحات بنماذج (A-B) بالمنطقة 1 شمال مركز المدينة 2 أمام نادى جرين هيلز بمدينة الشروق، ولجميع الأدوار والمساحات بنماذج B بالمنطقة 1، فى الامتداد الشمالى للمدينة، بمدينة 15 مايو.

وأضاف أنه سيتم يوم الأربعاء 13 يناير الجارى، إجراء القرعة لجميع الأدوار والمساحات بنماذج (A-B) بالمنطقة 1 شرق منطقة مركز المال والأعمال، ومنطقة 2 غرب منطقة مركز المال والأعمال، ومنطقة 3 بجوار مركز المدينة شرقاً أمام المعهد التكنولوجى، بمدينة العاشر من رمضان، فيما يتم يوم الخميس 14 يناير الجارى، إجراء القرعة لجميع الأدوار والمساحات بنماذج (A-B) بالمنطقة 1 شمال الحى التاسع وجنوب المنطقة الترفيهية، بمدينة العبور.

وقال المهندس خالد محمود عباس: سيتم إجراء قرعة لوحدات المنطقة 1 الأندلس، بمدينة القاهرة الجديدة كالتالى: يوم الأربعاء 20/1/2016، وحدات نموذج A (أرضى - أخير)، ووحدات نموذج B أرضى (100م - 130م)، ووحدات الدور الأخير (130م)، ويوم الخميس 21/1/2016، 467 وحدة بالدور الأرضى نموذج B (150م)، و386 وحدة بالدور الأخير نموذج B (140م).

وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن مكان إجراء القرعة لمدن 6 أكتوبر، والسادات، والشيخ زايد، وبدر، والشروق، و15 مايو، والعاشر من رمضان، والعبور والقاهرة الجديدة، باستاد المقاولون العرب.

وأوضح المهندس خالد محمود عباس، أن على الراغبين فى الحضور التواجد بمكان اجراء القرعة من الساعة 9 وحتى 11 صباحاً، موضحا أنه سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز بحضور القرعة العلنية، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة 11 صباحاً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، مؤكداً أنه تم استبعاد المخالفين لكراسة الشروط من الدخول فى هذه القرعة.

وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أنه سيتم إعلان نتيجة القرعة على موقعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg، وبنك التعمير والإسكان www.hdb-egy.com، وكذلك كشوف نتيجة القرعة بكل من جهاز المدينة المختص وفرع البنك بالمدينة.

- "الإسكان" تعلن إجراء قرعة المرحلة الثانية لمشروع دار مصر يناير المقبل..مساعد الوزير: بدء تسليم وحدات المرحلة الأولى يوليو المقبل قبل 3 أشهر من الموعد المحدد.. والمشروع ساهم فى توفير 150 ألف فرصة عمل