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إصابة 6 أفراد من أسرة واحدة فى انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية

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إصابة 6 أفراد من أسرة واحدة فى انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية إصابة 6 أفراد من أسرة واحدة فى انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية
أصيب 6 أفراد من أسرة واحدة بحروق نارية بعزبة سيدى إبراهيم التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك إثر انفجار أسطوانة غاز حال قيام ربة المنزل بإعداد الطعام حدث تسريب للغاز، وتسبب فى انفجار الأسطوانة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون يفيد من نشوب حريق بمنزل مصطفى - ص 65 عاما ومقيم بعزبة سيدى إبراهيم التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك إثر انفجار أسطوانة غاز حال قيام زوجة نجله بإعداد الطعام حدث تسريب للغاز وتسبب فى انفجار الأسطوانة ونتج عن االحريق إصابة ربة المنزل و5 من أحفاده تم نقل المصابين إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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