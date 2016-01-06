سرقة أوراق الإجابة من معهد ابتدائى بالمنوفية ومدير المنطقة يتهم الناظر

تعرض كنترول المعهد الدينى الابتدائى بقرية كفر ميت سراج التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، لسرقة أوراق الإجابة الخاصة بطلاب المعهد من الصف الأول حتى الخامس فى جميع المواد، واتهم مدير إدارة أمن المنطقة الأزهرية ناظر المعهد بارتكاب الواقعة بسبب نقله، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان قد تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد تعرض كنترول المعهد الدينى الابتدائى بقرية كفر ميت سراج التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، لسرقة أوراق الإجابة الخاصة بطلاب المعهد من الصف الأول حتى الخامس فى جميع المواد، واتهم سامى. ع مدير إدارة أمن المنطقة الأزهرية، محمد. ع ناظر المعهد ووكيل المعهد، بارتكاب الواقعة؛ بسبب نقله إلى موجه وتعيين بديل له.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.