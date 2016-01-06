شقيق شهيد تأمين القناة الجديدة يطالب بإطلاق اسم الشهيد على مدرسة بالباجور

حالة من الاستياء تخيم على أهالى الشهيد محمد رضا فراج الذى استشهد أول أمس أثناء تأديته الخدمة العسكرية بكمين 6 فوج تأمين المجرى الملاحى بالقناة الجديدة بالإسماعيلية، وذلك بسبب تجاهل المسئولين فى محافظة المنوفية الشهيد وعدم حضور جنازته.

وأكد محمود شقيق أنه لم يحضر أحد من المسئولين بالمحافظة جنازة شقيق الشهيد، الأمر الذى أحسسنا بأنه لم يكن شهيدا ولم يضحى بنفسه من أجل الوطن الأغلى مصر، وأنه فرد عادى مثل باقى الأفراد، حيث إنه كان من الأولى أن يحضر جنازته قيادات المحافظة والمستشار العسكرى التابع لها مثله مثل باقى شهداء المحافظة من الجيش والشرطة.

وطالب محمود بإطلاق اسم الشهيد على مدرسة الحديثة الإعدادية بمدينة الباجور وهى المدرسة التى كان يدرس بها الشهيد كنوع من أنواع التكريم للشهيد.

يذكر أن الشهيد محمد رضا فراج استشهد أول أمس أثناء تأديته الخدمة العسكرية بكمين 6 فوج تأمين المجرى الملاحى بالقناة الجديدة بالإسماعيلية.