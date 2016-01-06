توقف حركة المرور نتيجة عطل بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائرى

توقفت حركة المرور أمام العديد من السيارات أعلى الطريق الدائرى بسبب عطل فى سيارة نقل ثقيل بالقرب من صقر قريش بالمعادى، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية أمام المتجه من القطامية والمعادى فى طريقه إلى الأوتوستوراد، وانتقل رجال المرور لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الدائرى يفيد بعطل فى سيارة نقل، وعلى الفور تم الدفع برجال المرور بصحبتهم ونش لسحب السيارة وتيسير وتنظيم حركة المرور.

ـ صحافة مواطن: تصادم سيارتين على الطريق الدائرى بالمعتمدية

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