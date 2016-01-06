بالصور.. شباب قريتى "راجى وماركو" يطالبون بإنشاء مركز شباب ببنى سويف

يعاني أهالى قريتى "ماركو وراجى" اللتين يقعان على الحدود الإدارية الفاصلة بين مركزى ببا والفشن جنوب محافظة بنى سويف، والتابعتان للوحدة المحلية لقرية هلية بمركز ببا، من مشاكل صرف صحى، وعدم وجود خدمات طبية، بالإضافة إلى عدم تخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز شباب عليها.

ويقول أحد شباب القرية يدعى عبد الله البرعصى إن هيئة أملاك الدولة ببنى سويف تتعنت ضدهم -على حد قوله- لأن الهيئة ترفض إدراج القطعة رقم 10 بحوض إبراهيم أفندى راجى ببا فى بنى سويف.

ويضيف البرعصى أن هذه القطعة عبارة عن مستنقع تم ردم جزء كبير منه بالجهود الذاتية، وذلك لإقامة مركز شباب عليها يخدم أكثر من 2000 شاب وتم تجهيز الأرض وإعداد الملعب، مشيرًا إلى تقديم طلب إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، وكذلك طلب للمحافظ السابق لإصدار قرار تخصيص لهذه القطعة لكن دون نتيجة حتى الآن.

وأكد شباب القرية أن هذه القطعة طبقًا لكشف المساحة أملاك دولة، ولم تقم هيئة أملاك الدولة ببنى سويف بضمها لسجلاتها لكى نتمكن من صدور قرار تخصيصها لإقامة مركز شباب وخدمات أخرى منذ أكثر من 6 سنوات.



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