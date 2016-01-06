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بالصور.. محافظ المنوفية يواصل جولاته ويحيل رئيس وحدة محلية للتحقيق

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قام الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، بعمل جولة مفاجئة بعدد من قرى مركز أشمون، حيث أسفرت الجولة عن تحويل رئيس الوحدة المحلية بدروة للتحقيق؛ لعدم تواجده بمحل عمله أثناء الجولة بالإضافة إلى سوء حالة الطريق داخل القرية والقرى التابعة لها وسوء حالة الإنارة على طريق الجسر وأيضا عدم اتخاذ أى إجراء قانونى حيال إشغال المواطن ر.ع للطريق العام بوضع مواد البناء.

كما تفقد المحافظ عددا من المدارس للاطمئنان على سير امتحانات نصف العام، وكان من بين هذه المدارس مدرسة عزبة الفرعونية، حيث اطمأن على مستوى الامتحان من عدد من التلاميذ، وتأكد من توافر الخدمات اللازمة لسير الامتحانات دون أى معوقات.

كما أمر المحافظ بتحرير محضر إشغال طريق للمواطنة و.ع.م لوضعها مواد بناء بالطريق العام، كما تفقد المحافظ مبنى الوحدة المحلية بقورص، واطمأن على انتظام العمل بها، وأحال المحافظ الطبيب م.أ وس.م.م وا.ن.أ من العاملين بالوحدة الصحية بقورص للتحقيق؛ لتركهم العمل، واطمأن المحافظ أثناء الجولة على انتظام العمل داخل محطات مياه دروة وصراوة وسنتريس، كما تفقد أيضا الوحدة المحلية والوحدة الصحية ومحطة المياه بسنتريس وسبك الأحد.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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