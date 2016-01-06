طالب يقتل زميله طعنا بمطواة بسبب التنافس على حب طالبة بالمنوفية

شهدت مدينة قويسنا حادثا بشعا أمام مدرسة قويسنا الزراعية، وذلك عندما تجرد طالب من مشاعر الإنسانية، وانهال على زميله بعدة طعنات نافذة أودت بحياته، على الفور تم نقل الجثة إلى مستشفى قويسنا المركزى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد رأفت نصار، رئيس مباحث قويسنا، يفيد مصرع سيد. م 18 عاما طالب بمدرسة قويسنا الزراعية ومقيم بمدينة قويسنا.

وقد أظهرت تحريات المقدم رأفت نصار رئيس مباحث قويسنا، والنقباء مصطفى حسنين وعبدالله الميت وأحمد سرور ومصطفى داود ونصر موسى، معاونى المباحث، أن مرتكب الواقعة ياسين ح.ا 18 عاما طالب بمدرسة قويسنا الصناعية ومقيم بقرية قويسنا البلد، وذلك لتدخله فى مناصرة نجل عمه إسلام. ا 18 عاما بمدرسة قويسنا الزراعية، وذلك حال قيام الأخير بالتنافس على طالبة فى نفس المدرسة، فقام المتهم بإخراج سلاح أبيض (مطواة) بطعن المجنى عليه عدة طعنات أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات ونفاذ إذن النيابة قامت قوة من مباحث مركز قويسنا برئاسة المقدم رأفت نصار، تحت إشراف العقيد حسين غنيم مفتش المباحث، بالقبض على المتهم والأداة المستخدمة فى الحادث.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 646 لسنة 2016 جنح مركز قويسنا، وأُخطرت النيابة التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة ثم الدفن وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.