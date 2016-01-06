طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للحوثيين فى العاصمة صنعاء

>قصفت طائرات دول التحالف العربى لدعم الشرعية باليمن فجر وصباح اليوم مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح فى مناطق متفرقة فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وقد استمرت أصوات الانفجارات تسمع فى العاصمة منذ الساعات الاولى من الصباح وكان أعنفها على الإطلاق الانفجار القوى الذى وقع فى الساعة الخامسة و45 دقيقة والذى استهدف تجمعات الميليشيات فى مقر اللواء الرابع حماية رئاسية بجوار وزارة الإعلام والفرقة الأولى مدرع والتى تتخذها ميليشيات الحوثيين مقرا لها.

كما استهدفت الطائرات معسكرا خلف مقر التلفزيون الرسمى فى حى الجراف معقل الحوثيين وحى الحصبة شمالى صنعاء، ويقول شهود عيان إن أعمدة النيران والدخان تصاعدت بصورة كبيرة من هذه المناطق.

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