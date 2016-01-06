إطلاق سراح القس "ضياء عزيز" المختطف فى سوريا

أعلن مسئولو الكنيسة الرومانية الكاثوليكية إطلاق سراح القس ضياء عزيز الذى كان مختطفا من قبل المسلحين فى سوريا.

وأفاد بيان صادر الليلة الماضية عن مكتب بيير باتيستا بيتسابالا حارس الأراضى المقدسة حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن القس ضياء عزيز أطلق سراحه فى وقت متأخر من أمس الأول الاثنين، مضيفا أنه كان مختطفا من قبل جهاديين كانوا يأملون فى الاستفادة من عملية اختطافه.

وقال مبعوث الفاتيكان فى مدينة حلب السورية الأسقف جورج أبو خازن "إن عزيز تلقى معاملة جيدة أثناء احتجازه، لكنه أجهِد وكان فى حاجة للراحة".