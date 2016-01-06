طلبة هندسة منوف يبتكرون طائرة لاكتشاف أمراض النبات وعلاجها‎

تمكن فريق من طلبة قسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية، من التوصل إلى فكرة يطلق عليها "نبات سكوب"، وهى عبارة عن طائرة بدون طيار من الأنواع ذات الدفع السداسى لاكتشاف أمراض النباتات والأشجار وعلاجها ومتابعة مراحل نموها.

وضم فريق العمل: هانى درويش، وهشام طه، وعلى ناصر الدين، وعلاء محرز، ومحمد شعبان، ومحمد عصام الدين، ومحمد الرفق ومحمود أبو نايل ويشرف على المشروع الدكتورة نوال الفيشاوى قسم هندسة وعلوم الحاسب والمهندس عماد الشيخ المدرس المساعد بقسم هندسة الالكترونيات الصناعية والتحكم.

من جانبه أشار الدكتور محمد البردينى أستاذ الإلكترونيات الصناعية والتحكم والمشرف على المشروع إلى أن فكرة " نبات سكوب" جاءت أثناء تدريب الطلاب في الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء مما ساعد على إمكانية تنفيذ الفكرة.

أضاف أن الطائرة تحتوى على كاميرا معدلة تعمل فى تردد الأشعة تحت الحمراء وكاميرا أخرى تعمل فى تردد الضوء المنظور، كما أنها تحتوى على حاسوب صغير مدمج وباستخدام برامج تحليل ومعالجة الصورة يتم الحصول على معلومات عن النبات حيث تظهر النباتات المختلفة استجابات طفيفة يسمح بتمييزها ويعد هذا المشروع بديلا للأقمار الصناعية باهظة التكاليف التى تخدم هذا المجال.