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اليوم.. الحكم على متهم فى "خلية الماريوت"

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اليوم.. الحكم على متهم فى "خلية الماريوت" اليوم.. الحكم على متهم فى "خلية الماريوت"
تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، حكمها فى إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهم اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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