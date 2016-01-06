بالصور.. أهالى وادى فيران يطالبون بفرص عمل وإنشاء شبكات اتصالات

رغم تنفيذ العديد من خطط التنمية بقرى محافظة جنوب سيناء ما زالت هناك العديد من القرى والتجمعات البدوية تعانى من الفقر الذى يسيطر على أهلها لبعدهم عن النشاط السياحى المصدر الأول للدخل بالمحافظة.

وادى فيران التابعة لمدينة أبو رديس إحدى القرى المهمشة التى تضم 44 تجمعاً بدوياً وتعد أكبر القرى البدوية من حيث التعداد السكانى وهى الأكثر فقراً على مستوى المحافظة رغم كونها أقدم وأعرق القرى البدوية التى كانت تعتبر السلة الغذائية لجميع مدن جنوب سيناء خلال السنوات السابقة والتى تضم عشرات المواقع الأثرية منها دير البنات وكنيستا النبى موسى والأنبا ديميانوس ومنطقة البريجة وآثار نبطية وجبل الطاحونة كنيسة النبى إليا وكنيسة النبى أكتافيوس وكذلك سلسلة جبال سربال إضافة للآثار الرومانية بمنطقة دير المحرض، ومنطقة آثار النواميس بوادى صواوين، والعديد من المواقع الأثرية المهمة الأخرى

ويقول سليمان الجبالى رئيس مجلس إدارة مركز شباب كاترين بمحافظة جنوب سيناء إن قرية وادى فيران بها قبائل لها تاريخ عريق ونطالب المسئولين بأن ينظروا إليها بعين الرأفة حيث يوجد شباب ينتظر فرص عمل وبها كل المقومات الاقتصادية اللازمة لتحويلها إلى مدينة سياحية وزراعية لا مثيل لها»، ويعتمد قاطنو القرية على رعى الأغنام والماعز والإبل والزراعة البدائية البسيطة لمساحات محدودة من الأراضى التى تقع فى حيازتهم بنظام وضع اليد.

قال أحد الأهالى ويدعى محمد حسين من وادى فيران إن القرية بها أكثر من 20 ألف نخلة تنتج أجود أنواع التمر وتتميز بتربة زراعية صالحة وجو معتدل طوال العام إضافة إلى المقومات السياحية لاسيما فى مجال السياحة الدينية.

وتابع: "نطالب المسئولين باستغلال هذه المقومات لتوفير فرص عمل لشباب القرية وأن تتحول هذه القرية الكبيرة إلى مدينة".

وأضاف آخر: "وادى فيران بها الكثير من الأهالى بدون شهادات ميلاد ولا بطاقات رقم قومى ما يعجزهم عن صرف المواد التموينية ويفعل مشاكل كثيرة مشيرا إلى أنهم يطالبون مديرية الأمن بحصر المواطنين وعمل بطاقات وشهادات ميلاد لهم".

وأشارت هلالية حميد من الأهالى: "نطالب وزارة الاتصالات بعمل شبكات محمول بعد أن أمر المحافظ بدخول شبكات المحمول لكن الجهات التنفيذية لم تنفذ بعد"من جهته كشف محمد عبد الرحمن مدير إدارة تنمية القرى بجنوب سيناء عن أن وادى فيران على رأس برنامج تطوير القرى الخمس بالمحافظة الذى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذه تحت إشراف القوات المسلحة وأضاف أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أرسل عدة مكاتبات من أجل تنمية القرية وأنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية والخدمية تمهيدًا لتطويرها، نظرًا لوقوعها فى نطاق ساحل خليج السويس، الذى يفتقد حركة التوافد السياحى".



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