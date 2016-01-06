نحمد الله على إقامة الشرع الحكيم

أ.د. ماهر العنزي *

تشهد كثير من بلاد المسلمين موجة قاسية من التشرذم وحيث تعاني من عدم الاستقرار والصراعات واﻹرهاب وكل ذلك يرجع إلى انتشار الفكر المتطرف الذي يكفر المجتمع ويبدأ بتفتيته وتدميره، وللاسف الشديد انتشر هذا الفكر حتى وصل إلى بلدنا الغالى بلد الحرمين الشريفين، فعانت بلادنا من هجمات إرهابية خبيثة نفذتها شرذمة قليلة خارجة عن إجماع الأمة وخارجة عن منهج اﻻسلام الوسطي المعتدل.

ولكى نجابه هذه الفئة الضالة ﻻبد لنا من جهود كبيرة مستمرة تبدأ بوقاية شبابنا من الانزﻻق في براثن هذا الفكر الهدام ويكون ذلك بطرق متعددة منها التعليم العام بداية من المرحلة اﻻبتدائية مرورا بالمتوسطة والثانوية والجامعات وأن تتضمن موضوعات ومناهج ترسخ فكر أهل السنة والجماعة للدين الإسلامي الذي يقوم على الوسطية واﻻعتدال وطاعة أولى اﻷمر ونبذ الفرقة والتشرذم والعصيان وتتضمن كذلك ترسيخ خطورة اتباع اﻷفكار الضالة المنافية للإسلام.

وللجامعات دور كبير لتكملة المسيرة للوقاية من هذا الفكر الضال بترسيخ مبادئ الوسطية واﻻعتدال وطاعة أولى اﻻمر. كما يمكن للجامعات عقد الندوات والمؤتمرات التى تناقش هذه القضايا وتساهم في علاج هذه المشكلة الخطيرة، وقد كان للجامعات السعودية ولجامعة الجوف ولله الحمد باع في ذلك فتم عقد مؤتمر الوحدة الوطنية ودورها في ترسيخ الوحدة الوطنية وعقدت كثير من الندوات في هذا الجانب ومازلنا في حاجة للمزيد.

كما أن هناك دورا ﻷئمة المساجد ورؤساء النوادي وغيرها من المؤسسات في ترسيخ مبادئ الوسطية واﻻعتدال وطاعة أولى الامر. فإذا وقع المحظور وضل بعض شباب اﻷمة وسولت له نفسه تدمير وطنه والخروج على حكام بلده وإشاعة الفساد والدمار بين أهله وجب عندها تطبيق شرع الله وهو القصاص العادل وقد وفق الله تبارك وتعالى حكامنا حفظهم الله لتطبيق شرع الله وحكمه في فئة من هؤلاء الذين دمروا وخربوا وسعوا في اﻷرض فساداً. فحاكمتهم في محاكم متخصصة عادلة وبعد التيقن من ثبات الجرم عليهم كان القصاص الذي فيه الحياة وحفظ الوطن من الضآلين. «ولكم في القصاص حياة يا أولي اﻷلباب» فنحمد الله أن منّ علينا بمن يقيم شرعة ونسأل الله أن يحفظ بلادنا وحكامنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله تعالى وولي عهده الأمين وولي ولي العهد ويوفقهم لما يحبه ويرضاه.

* وكيل الجامعة للشؤون التعليمية