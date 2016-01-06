أمانة جدة: فتح طريق الخدمة في شارع صاري لتحقيق المصلحة العامة

أوضحت أمانة جدة على لسان المتحدث الرسمي لها محمد البقمي أن فتح طريق الخدمة في شارع صاري جاء لتحقيق المصلحة العامة، مشيراً إلى أن رجل الأعمال الذي استفاد من الرصيف لم يعتدي عليه، مضيفاً أن الرصيف معتمد بهذا الشكل منذ عام ١٣٩٩ه، قبل البناء في المخطط، ولم يطرأ عليه أي تغيير.

واستطرد البقمي قائلاً "شكلت لجنة بين الأمانة والمرور لمعالجة بعض الإشكاليات في عدد من الطرق والمواقع ومنها الموقع المشار اليه، بسبب الكثافة المرورية في جدة، وقبل ثمانية اشهر شرعت الأمانة في مخاطبة الجهات الخدمية مثل الكهرباء والاتصالات والمياه لإزاحة الخدمات حتى يتسنى لنا إزالة الرصيف ولكن هذه الجهات لم تتحرك بالسرعة المطلوبة".

وقال "بعد توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة تحركت جميع الجهات في نفس اليوم وتم فتح الطريق".

وكان أمير مكة المكرمة، قد وجه أمس الأول بفتح طريق الخدمة في شارع صاري في محافظة جدة، وإزالة كل التعديات الواقعة عليه على الفور وإزالة التعدي خلال 24 ساعة، وفق الأنظمة والقوانين وعدم وجود صك شرعي للموقع.