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القصبي بحث مع وزيرة العمل الاجتماعي التشادية موضوعات المرأة والطفل

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القصبي بحث مع وزيرة العمل الاجتماعي التشادية موضوعات المرأة والطفل القصبي بحث مع وزيرة العمل الاجتماعي التشادية موضوعات المرأة والطفل

    استقبل وزير الشؤون الاجتماعية د. ماجد بن عبدالله القصبي في مكتبه امس وزيرة المرأة والعمل الاجتماعي والتضامن الوطني بجمهورية تشاد قارباتنا أوجمباي سكات.

ورحب القصبي بالوزيرة ومرافقيها وتبادل الجانبان الأحاديث والموضوعات ذات العلاقة المشتركة، وقدم القصبي عرضاً شاملاً بخدمات الوزارة لمستفيديها.

استعرض القصبي العديد من التجارب وقصص النجاح للمشمولين بخدمات الوزارة خلال الفترات الماضية، موضحاً بذلك المراحل والمبادرات التي قطعتها الوزارة للفئات المستفيدة من خدماتها، ومنهجية عمل الوزارة في التحول من الرعوية إلى التنموية.

وبحث الطرفان عدداً من المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال المرأة والطفل والإغاثة متطلعين لتكوين شراكات تخدم المجتمعات المحلية بين البلدين.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة د.عبدالله المعيقل ومستشار الوزير للخدمات الصحية د.طلعت الوزنة ومدير التعاون الدولي عبدالعزيز العتيق.

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