أخبار عاجلة

مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

بالحزم يتحقق الاستقرار

Google+ Print

د. أسماء المويشير *

    "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ" يونس الآية: ٥٨.

إن تنفيذ الأحكام الشرعية في (٤٧) شخصاً من دعاة الفتنة والإرهاب أثلج صدر كل مواطن سعودي غيور على دينه محب لوطنه، فتنفيذ الأحكام الشرعية يحقق استتباب الأمن وحفظ الضرورات وسعادة ورخاء الناس وزيادة قوة وهيبة هذه الدولة المباركة إن شاء الله.

حفظ الله لنا ديننا الذي هو عصمت أمرنا، وحفظ الله لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأيده بنصره وتوفيقه، وحفظ الله لنا سمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده، وأعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم، وحفظ الله لنا بلادنا من كل مكروه، وحفظ الله لنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ورد كيد الخائنين في نحورهم.

* وكيلة كلية العلوم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية