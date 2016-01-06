بالحزم يتحقق الاستقرار

د. أسماء المويشير *

"قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ" يونس الآية: ٥٨.

إن تنفيذ الأحكام الشرعية في (٤٧) شخصاً من دعاة الفتنة والإرهاب أثلج صدر كل مواطن سعودي غيور على دينه محب لوطنه، فتنفيذ الأحكام الشرعية يحقق استتباب الأمن وحفظ الضرورات وسعادة ورخاء الناس وزيادة قوة وهيبة هذه الدولة المباركة إن شاء الله.

حفظ الله لنا ديننا الذي هو عصمت أمرنا، وحفظ الله لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأيده بنصره وتوفيقه، وحفظ الله لنا سمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده، وأعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم، وحفظ الله لنا بلادنا من كل مكروه، وحفظ الله لنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ورد كيد الخائنين في نحورهم.

* وكيلة كلية العلوم