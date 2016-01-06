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البحرين توقف الرحلات من وإلى إيران

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المنامة - واس

    أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين امس عن وقف الرحلات من وإلى إيران. وأكدت شؤون الطيران المدني أنه بناء على ما أعلنته مملكة البحرين أول أمس عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران فقد وجهت الناقلة الوطنية وجميع الناقلات الأخرى بتعليق ومنع رحلاتها كافة من وإلى إيران. وأوضحت شؤون الطيران المدني أن الناقلة الوطنية ستتخذ الاجراءات اللازمة بغية عدم تضرر المسافرين ممن لديهم حجوزات مسبقة بالتنسيق مع المسافرين.

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