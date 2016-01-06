حق لنا الفخر بالوطن

د. غربي الشمري *

نحمد الله عز وجل ان قيض لبلادنا حكما رشيدا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يقابله شعب وفي واعي ومدرك لحجم التحديات الخارجية والداخلية التي تحيط به، وما وحدتهم وتلاحمهم وتأييدهم اليوم رجالا ونساء، علماء ومفكرين، شيوخا وشبابا، بكافة شرائح المجتمع وأطيافه، لتنفيذ الأحكام القضائية في ٤٧ إرهابيا من عناصر الفئة الضالة ممن أساؤوا للإسلام والمسلمين وانتهكوا الحرمات، إلا دليل على ذلك.

ولا يفوتني التأكيد على دور المثقفين والاعلاميين واساتذة الجامعات والمعلمين على وجه الخصوص، في توعية النشء وشباب الأمة حيال خطر الأفكار المنحرفة التي تستهدف دينهم وأمن وطنهم بشتى الوسائل التربوية والإعلامية، وبذل المزيد من الجهد لتأصيل القيم الاسلامية و تعزيزالجوانب الانسانية النبيلة لديهم والمستمدة من القران الكريم والسنة النبوية الشريفة.

ختاما حق لنا ان نفخر بهذا الوطن الشامخ ، وبهذه الوحدة والتلاحم بين الشعب وقيادته منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- الى يومنا هذا داعين المولى أن يحفظ أمنه ويعز قيادته الحكيمة انه سميع مجيب الدعاء.

* عميد كلية التربية