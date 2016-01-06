للأمهات.. تعرفى على أسباب حدوث القىء للأطفال حديثى الولادة

يعانى أطفال كثيرون من القىء، خاصة حديثى الولادة، مما قد يثير قلق ومخاوف الأمهات، خاصة لو كانت أمّا لأول مرة، فما هى أسباب قىء الأطفال حديثى الولادة، ومتى يكون علامة للخطر؟

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>القىء عند الأطفال حديث الولادة

>حول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفا، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن القىء هو عبارة عن رجوع بقايا الطعام من المعدة، وبالنسبة لحديثى الولادة يكون عبارة عن رجوع للبن الرضاعة الذى تناوله الطفل. أسباب القىء عند الأطفال حديث الولادة

>وتستكمل د.نهى قائلة "حدوث القىء عند الأطفال حديثى الولادة أمر طبيعى نتيجة عدم تعود الطفل على أسلوب التغذية الجديد، وهى رضاعته للبن الأم - الرضاعة الطبيعة - مما يتسبب فى حدوث قىء طبيعى لا يستدعى قلق الأم على مولدها". نصائح يجب على الأم مراعاتها عند حدوث القىء عند طفلها

>وتابعت د.نهى قائلة "يتميز القىء الطبيعى عند الأطفال بأنه يكون طبيعيا وبكمية صغيرة وبسيطة، وفى حالة ملاحظة الأم زيادة كمية القىء وتكراره بصورة مبالغ فيها يجب الذهاب للطبيب المختص للاطمئنان على الحالة الصحية للمولود، ومعرفة سبب حدوث القىء بصورة مبالغ فيها.

شبكةعيونالإخبارية

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