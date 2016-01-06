طهران وضعت نفسها في موقف محرج بتدخلاتها في الشؤون العربية

أعرب عضو جمعية علماء بريطانيا الشيخ حافظ إكرام الحق رباني عن تأييده للإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. وأكد رباني في تصريح له أن من لا يتقيد بالقوانين والأعراف الدولية ويتدخل في شؤون سيادة الدول الأخرى يجب عزله، وقطع العلاقات معه.

وأوضح الشيخ رباني أن إيران بتدخلها السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية، جعلها تضع نفسها في موقف محرج، وعليها مراجعة مواقفها تجاة بلدان المنطقة وخصوصاً دول الجوار.

وبين أن إيران دعمت القاعدة عبر فتح حدودها لهم وأمنت لهم ملاذاً آمنا ودعمتهم أيضاً بالمال والسلاح.

وجدد الشيخ حافظ رباني وقوف جمعية علماء بريطانيا الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً ووطناً.