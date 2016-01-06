هيئة محو الأمية تقيم ندوة حول أثر التسرب من التعليم بسوهاج

قال محمد الدالى، مدير عام فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، إن الهيئة تقيم اليوم الأربعاء بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بسوهاج ندوة بقاعة الاجتماعات بمجلس مدينة أخميم، حول أثر التسرب من التعليم على محو الأمية وآليات الحد منه على المستوى التربوى والاقتصادى والاجتماعى، مشيرًا إلى أن هذه الندوة هى الثمرة الأولى من ثمرات الورشة التى عقدها فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج وشارك فيها مركز النيل للإعلام حول دور الإعلام الإقليمى فى دعم قضايا وبرامج محو الأمية.

وأضاف الدالى أن الندوة يحضرها عبد العليم عبد الراضى مدير مركز النيل للإعلام وقيادات فى هذه الندوة وقيادات مركز النيل للإعلام وبعض القيادات التنفيذية والشعبية.