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بالفيديو.. مذيعة بي بي سي Victoria Derbyshire تكشف عن شعرها المستعار على الهواء

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الثلاثاء 05-01-2016 23:18

 

كشفت مذيعة BBC ، Victoria Derbyshire، أنها ترتدي الآن شعرا مستعارا بعدما بدأت تفقد شعرها نتيجة العلاج الكيميائي التي تخضع له.

 

وقالت الصحافية البالغة من العمر 47 عاماً، والتي أصيبت بسرطان الثدي في يوليو/ تموز الفائت، أنه بدأت تشعر بالتغيير في ديسمبر/ كانون الأول عندما سقطت أول كتلة من الشعر من رأسها بينما كانت تستعد لعيد ميلاد صديقها الأربعين، وأضافت أن تساقط شعرها أثر فيها أكثر مما فعل استئصال ثديها.

 

خلال الشهر الماضي، قدمت Victoria Derbyshire برنامجيها على هيئة الإذاعة البريطانية BBC في حين كانت ترتدي شعرا مستعارا، ولكن لم ينتبه أحد إلى الأمر.

وتجرأت  Victoriaعلى نزع شعرها المستعار أمام الكاميرا في مقطع التقط  لها ليلة عيد الميلاد المجيد، وصرّحت خلاله بأنها وجدت الأمر صعباً للغاية، حيث كافحت بشدّة للتصالح مع فقدانها شعرها.

واعترفت المذيعة المعروفة متحدثة إلى الكاميرا: 

 

"عندما بدأت أرتدي الباروكة قبل بضعة أسابيع، لم أخبر أحدا في العمل بالأمر، لأنني كنت بحاجة إلى القليل من الوقت للتكيّف مع وضعي الحالي.

وأشارت  Derbyshireعلى الكاميرا إلى فرشاة شعرها واصفة كمية الشعر المتساقطة عليها، مضيفة: 

 

"رغم أن الأمر كان متوقعاً، ولكن حدوثه يختلف كثيراً، كنت أرتدي قبعة من نوع متقدم من قبعة البرد، لتصل بفروة الرأس إلى درجة حرارة التجميد، على أمل أنها تمنع تساقط الشعر".

 

 وفي لقطات أخرى، قالت ديربيشاير: أنا لا أشعر بأنني أقاتل السرطان، أنا لا أشعر أنني أكافحه، فأنا ببساطة تتم معالجتي منه، ولهذا السبب أردت أن أتحدث عما حدث بالنسبة لي، فأنا شخص منفتح جداً".

 

 

 

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سيدتي

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