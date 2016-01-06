وفاة الفنان ممدوح عبد العليم

بشكل مفاجىء توفي منذ قليل الفنان ممدوح عبد العليم عن عمر يناهز 60 عاماً إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة أودت بحياته في الحال.

وكان الفنان المصري من المزمع أن يشارك في الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحليمة" المفترض تصويره بعد شهر من الآن ولكن لم يمهله القدر.

وكان آخر مسلسل شارك فيه ممدوح عبد العليم هو مسلسل"السيدة الأولى" مع غادة عبد الرازق.

ممدوح عبد العليم يدخل حارات ليالي الحلمية مجدداً

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