وفاة ممدوح عبد العليم صاحب الأدوار الصعبة

صدمة كبيرة تلقاها محبو الفنان القدير ممدوح عبد العليم بعد تلقيهم خبر وفاته عن عمر يناهز 60 عاماً من دون مقدمات حيث لم يكن مصاباً بأي مرض ولم يدخل أي من المستشفيات في الفترة الأخيرة بل توفي أثناء تمرينه في إحدى الصالات الرياضية بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات المجاورة للصالة ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك ولم يتحدد بعد موعد لتشييع جثمانه أو تلقي أسرته العزاء فيه.

وعلى الرغم من قدرة ممدوح عبد العليم التمثيلية بشهادة محبيه من الجمهور والنقاد وتقديمه لأدوار صعبة إلا أن حظه الفني كان قليلاً مقارنه بمن هم أقل منه موهبة وفناً وتقلدوا بطولات مطلقة. لكن احتفظ ممدوح رغم ذلك بمكانة خاصة في قلوب عشاقه ممن كانوا في انتظاره مهما غاب. لذا كان عمله الأخير مع الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسلها"السيدة الاولى"بمثابة الماء الذي روى ظمأ محبيه. وكان قد قرر أن يكمل ملحمته الدرامية "ليالي الحلمية" في جزئها السادس بعدما شارك في أجزائها الخمسة وكان من المزمع أن يبدأ التصوير قريباً بمجرد إنتهاء الثنائي عمرو محمود ياسين وأيمن بهجت قمر من كتابته ولكنه القدر الذي طرق بابه ليقبض روحه من دون سابق إنذار.

ومن ضمن أهم أعمال ممدوح كما سبق وذكرنا هو مسلسل "ليالي الحلمية" مع يحيى الفخراني وصلاح السعدني ونخبة من كبار النجوم وكذلك مسلسل"الضوء الشارد"مع منى زكي ومحمد رياض وجمال اسماعيل،ومسلسل"ليلة القبض على فاطمة" كما قدم عدداً من الأفلام السينمائية منها "حمص وحلاوة"مع الفنانة ليلى علوي و"قهوة المواردي"و"الحرافيش"و"البريء".

وممدوح عبد العليم متزوج من الإعلامية الشهيرة شافكي المنيري وله منها فتاة واحدة تدعى هنا.

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