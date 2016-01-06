"مستقبل وطن": نقدر أسامة العبد لكننا ندعم "على عبد العال" لرئاسة البرلمان

أكد أحمد سامى، أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن، أن الحزب يقدر قيمة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر السابق والمرشح لرئاسة البرلمان، لكن الحزب وضع أسسا فى اختيار رئيس المجلس بأن تكون له شخصية قانونية وخبرة فى العمل السياسى وهو ما تتوفر فى شخص الدكتور على عبد العال.

وقال "سامى" لـ"اليوم السابع"، إنه لم ينته من إعداد كافة القوانين التى ستناقش فى البرلمان، ويعد مجموعة من القوانين لمناقشتها تحت قبة البرلمان، مضيفا أن من أولويات الحزب مناقشة قانون الخدمة المدنية وقوانين خاصة بالصحة والتعليم، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية للحزب لم تنتهى بشكل نهائى من إعداد باقى القوانين.

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