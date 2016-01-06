اليوم.. نظر تجديد حبس رئيس شركة "أونست" المتهم بالنصب على المواطنين

ينظر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، اليوم الاربعاء ،للمرة الثانية على التوالى ،تجديد حبس إكرامى الصباغ، رئيس شركة "أونست" للتطوير العقارى وتسويق المشروعات، المتهم بالنصب على أكثر من 60 مواطنًا.

تعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة "أونست" عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالاً حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئًا.

كانت النيابة العامة، أمرت رئيس شركة "أونست" للتطوير العقارى وتسويق المشروعات، لاتهامه بالنصب على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب انكاره ارتكاب الواقعة .

يذكر أن قاضى المعارضات جدد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات .

- عملاء شركة أونست يتقدمون بـ56 بلاغا للنائب العام ونيابة الأموال العامة.. ويصرخون: الشركة لم تلتزم بالعقود ونصبت علينا وعايزين فلوسنا.. ويؤكدون: هددونا بالبودى جارد وأمن الشركة