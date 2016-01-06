"الزراعة" تطرح 32 ألف رأس ماشية بالأسواق بمناسبة أعياد الميلاد

قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الادارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة،إن 32 ألف رأس ماشية ذبيح فورى فائض بمحاجر الهيئة منها 19 ألف عجول حية و10 آلاف أغنام و3 آلاف من الجمال، يتم حاليا سحب جزء كبير منها تطرح بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بمناسبة اعياد الميلاد لزيادة الطلب المحلى على اللحوم وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء بخفض أسعار اللحوم.

وأضاف المولى،لـ" اليوم السابع"،أنه سيتم طرح 8 آلاف طن من اللحوم البقرية المشفاة المجمدة والكبد والكلاوى والقلوب المجمدة، و600 طن من الدواجن، و3500 طن ألبان ومنتجاتها، و5700 طن من الأسماك بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية لتكون فى متناول الجميع.

وأوضح أن هناك تنسيقا مع الوزارات المعنية والحكم المحلى ومديريات الطب البيطرى، بتكثيف الحملات على محلات عرض وبيع اللحوم بأنواعها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى،وزيادة المعروض لمواجهة ارتفاع الطلب ومنع انفلات الأسعار وخاصة فى الاعياد، ودعم المحاجر بالخبرات البيطرية المؤهلة لفحص اللحوم والعجول الحية،والتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات والقواعد البيطرية.

وأكد رئيس الحجر البيطرى،أن محاجر الهيئة تعمل كصمام أمان للبلاد لمنع وتسرب أى أمراض إلى داخل البلاد ،ولذلك تعمل الهيئة العامة للخدمات البيطرية على ضبط إجراءات استيراد الحيوانات وعلى تشديد الفحص فى المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد كما تتولى تنفيذ سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتوفير البروتين الحيوانى وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء بخفض أسعار اللحوم المنتجة محليا.

- ضبط 55 كيلو كبده فاسدة و250 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ببنى سويف