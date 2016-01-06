رئيس وزراء الأردن يطالب بالمساندة فى تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين

دعا رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبدالله النسور مساء أمس الثلاثاء المجتمع الدولى والدول المانحة لدعم ومساندة الأردن لتمكينه من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين من خلال مشاريع بنية تحتية فى العديد من القطاعات خاصة فى المجتمعات المستضيفة لهم.

جاء ذلك خلال ترؤس النسور لاجتماع مساء أمس الثلاثاء خصص لبحث الإطار الشمولى للاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2016 – 2018، والذى يهدف إلى تطوير برامج من شأنها تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين.

ويأتى هذا الاجتماع تحضيرا للاجتماع القادم لمؤتمر المانحين الرابع لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا الذى سيعقد فى لندن فى الرابع من فبراير والذى سيعرض فيه الأردن تفاصيل هذا الإطار الشمولى وسبل حشد الدعم الدولى له.

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