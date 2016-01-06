الجزائر: ترقية الأمازيغية للغة رسمية فى الدستور المقبل مكسب يعزز وحدة الوطن

صرح الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية بالجزائر سى الهاشمى عصاد أن ترقية الأمازيغية إلى لغة رسمية فى المشروع التمهيدى لتعديل الدستور يعد مكسبا هاما من شأنه أن يعزز الوحدة الوطنية والديمقراطية فى الجزائر .

وأعرب عصاد فى تصريح له مساء أمس الثلاثاء عقب الإعلان عن ترسيم الأمازيغية فى مشروع الدستور الجزائرى الجديد عن ارتياحه الشديد لترسيم الأمازيغية فى الدستور المقبل موضحا أن المحافظة السامية للأمازيغية تعتبر هذا الاعتراف مكسبا هاما سيعزز الوحدة الوطنية والديمقراطية فى الجزائر.

وأضاف قائلا إن الترسيم يعنى أنه سيكون للغة الأمازيغية وضعا قانونيا أخر مذكرا بأنه أوضح فى تصريحات سابقة أن أعضاء المحافظة السامية للأمازيغية كانوا مقتنعين بأن مسار ترسيم الأمازيغية قد بدأ فور إدراجه فى الدستور القديم ثم ترقيتها إلى لغة وطنية معتبرا أن ذلك كان يعنى أن الأمر ما هو إلا "مسألة وقت" مشيرا إلى أنه حان الوقت للإعلان عن ذلك.

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