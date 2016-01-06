أخبار عاجلة

مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجزائر: ترقية الأمازيغية للغة رسمية فى الدستور المقبل مكسب يعزز وحدة الوطن

Google+ Print
الجزائر: ترقية الأمازيغية للغة رسمية فى الدستور المقبل مكسب يعزز وحدة الوطن الجزائر: ترقية الأمازيغية للغة رسمية فى الدستور المقبل مكسب يعزز وحدة الوطن
صرح الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية بالجزائر سى الهاشمى عصاد أن ترقية الأمازيغية إلى لغة رسمية فى المشروع التمهيدى لتعديل الدستور يعد مكسبا هاما من شأنه أن يعزز الوحدة الوطنية والديمقراطية فى الجزائر .

وأعرب عصاد فى تصريح له مساء أمس الثلاثاء عقب الإعلان عن ترسيم الأمازيغية فى مشروع الدستور الجزائرى الجديد عن ارتياحه الشديد لترسيم الأمازيغية فى الدستور المقبل موضحا أن المحافظة السامية للأمازيغية تعتبر هذا الاعتراف مكسبا هاما سيعزز الوحدة الوطنية والديمقراطية فى الجزائر.

وأضاف قائلا إن الترسيم يعنى أنه سيكون للغة الأمازيغية وضعا قانونيا أخر مذكرا بأنه أوضح فى تصريحات سابقة أن أعضاء المحافظة السامية للأمازيغية كانوا مقتنعين بأن مسار ترسيم الأمازيغية قد بدأ فور إدراجه فى الدستور القديم ثم ترقيتها إلى لغة وطنية معتبرا أن ذلك كان يعنى أن الأمر ما هو إلا "مسألة وقت" مشيرا إلى أنه حان الوقت للإعلان عن ذلك.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365