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بالفيديو.."درة":ضد إعدام "النمر"..ومخطط صهيونى لتفتيت الجيوش العربية

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بالفيديو.."درة":ضد إعدام "النمر"..ومخطط صهيونى لتفتيت الجيوش العربية بالفيديو.."درة":ضد إعدام "النمر"..ومخطط صهيونى لتفتيت الجيوش العربية
أبدت الفنانة التونسية درة، أسفها لإعدام القيادى الشيعى نمر باقر النمر بالسعودية، قائلة: “أنا ضد إعدام النمر، وولائى لبلدى تونس، ولست شيعية"، مشيرة إلى أن كل المعارضين لإعدام"النمر" ليسوا شيعة.

وقالت درة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، على فضائية دريم، أن عددا كبيرا من التوانسة ضد إعدام النمر، والبعض منهم يؤيدون حزب الله اللبنانى.

وأضافت أن ما يحدث في المنطقة مؤامرة وفتنة طائفية تخدم المشروع الصهيونى لتفتيت الجيوش العربية، مضيفة: “كلنا مسلمون، وعدونا الوحيد هو إسرائيل، ولا يجب على أحد احتكار الإسلام".

من جانبه، هاجم الإعلامي وائل الإبراشى، الفنانة التونسية، قائلًا: “أنتى داخلة ومنفعلة، علينا وبتدينا تعليمات، ليه بتقولى لا تتدخل من الأول، أنا بقولك اتفضلى وبناقشك، وإيه العصبية اللى عندك دى".

وردت الفنانة التونسية: “لو سمحت حضرتك، أنا قولت من الأول إن حضرتك لا تتدخل، حضرتك قاعد بتتكلم وتقول الشيعة والسنة، هو كلامك اللى هيحل المشكلة"، وذلك قبل أن تتراجع الفنانة قائلة: "أنا أسفة إنى اتكلمت بانفعال".

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مصر 365

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