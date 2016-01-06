أهالى شمال سيناء يطالبون بأداء أبنائهم الامتحانات داخل قراهم

طالب أولياء الأمور بقرية الظهير بشمال سيناء، وزارة التربية والتعليم بالتدخل لمنع نقل أبنائهم فى الشهادتين الإعدادية والابتدائية للامتحان فى مدارس خارج القرية، نظرًا لما تشهده مناطقهم الكائنة جنوب الشيخ زويد من أحداث يصعب بسببها تنقلهم يوميًا لأداء امتحاناتهم.

وقال خالد على، أحد أولياء الأمور إنهم فوجئوا بقرار مديرية التربية والتعليم القاضى بأداء أبنائهم وعددهم ٧٠ طالبًا فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية بمدرسة العوايضة للتعليم الأساسى امتحانات نصف العام فى مدرسة خارج القرية، وهذا صعب على الطلبة نظرًا لانهم سيضطرون إلى نقل الطلبة عبر طرق وممرات غير آمنة على حياتهم، وتشهد عمليات أمنية فضلاً عن إغلاق أحيانا للطرق.

وأشار عمر أبو زايد، من أولياء الأمور إلى أن أسباب مديرية تعليم شمال سيناء روتينية تتخذ من مكاتب مغلقة دون مراعاة لظروف المنطقة، وأعرب الأهالى عن أملهم تدخل وزارة التربية والتعليم، مراعاة لظروف الطلبة ولإنقاذ مستقبلهم وعدم الزج بهم للسير عبر طرق غير آمنة على حياتهم .