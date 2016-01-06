وزير الرى: إثيوبيا ملتزمة بإنهاء حالة التوتر حول إنشاء سد النهضة

قال الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية، إن المفاوض المصرى استشعر عدم الحيادية تجاه المكتب الاستشارى الفرنسى، حول أضرار سد النهضة، لذلك تم الاتفاق على استبداله بمكتب استشارى آخر، مؤكدا أن إثيوبيا أقرت بالتزامها لإنهاء حالة التوتر بين الدول الثلاث.

وأضاف الوزير ، خلال حواره، مع الإعلامي وائل الإبراشى، ببرنامج “العاشرة مساء”، المذاع على فضائية “دريم”، أنه تم الاتفاق على استبدال المكتب الفرنسى خلال التفاوض الأخير، موضحاً أنه سيتم التوقيع مع المكتب الهولندى، والمساعد له، فى فبراير المقبل، على أن يتم الانتهاء من إعداد الدراسات خلال 11 شهرا.

وأكد أن المكاتب الاستشارية ستقوم بدارسة الأضرار، على دول المصب، وتأثير التخزين في السد، مشيرا إلى أن اتفاق المبادئ ينص على التزام الدول الثلاث باحترام نتائج الدراسات.

- وزير الرى يعلن توجه وفد مصرى اليوم إلى إثيوبيا لبحث أزمة "فتحات الطوارئ بسد النهضة.. ويؤكد: الشهر المقبل سنزور موقع السد لأول مرة.. حسام مغازى: افتتاح متحف النيل 10 يناير بحضور رئيس الوزراء

>